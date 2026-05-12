Vigo celebra la primera reunión de su observatorio de vivienda: "Lo hacemos porque la Xunta no actúa"

La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los vigueses y las viguesas, que sufren las subidas permanentes del precio de alquiler y compra. El Concello tiene como objetivo revertir esta situación y, para ello, ha formado su Observatorio de Vivienda, cuya primera reunión ha tenido lugar este martes.

Los técnicos del Concello y el director del observatorio y académico de la UVigo, Xavier Martínez Cobas, serán los encargados de realizar un estudio sobre el mercado inmobiliario olívico y proponer una serie de "medidas de corrección". El gobierno local evaluará las propuestas y analizará su idoneidad.

"Queremos conocer la situación del stock de la vivienda y el estado de las viviendas alquiladas y, sobre todo, las vacías", ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que también ha avanzado que se analizará el estado del suelo. El Observatorio de la Vivienda de Vigo es fruto de un convenio firmado entre el Concello y la universidad, que cuenta con una financiación de 45.000 euros.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha asegurado que asumen esta responsabilidad porque "la Xunta no atiende a Vigo". "La Xunta todo lo que está haciendo en Vigo es prácticamente cero. (...) Por tanto, tenemos que actuar nosotros", ha asegurado Caballero.

PIA de Lavadores

Ante novedades sobre el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) en la parroquia de Santa Cristina de Lavadores, Caballero ha denunciado que la Xunta haya reducido el número de viviendas a construir de 2.000 a 1.450. Así lo desvela el borrador del plan, que está siendo analizado para conseguir su evaluación ambiental.

"Directamente ya no dicen que las van a hacer, dicen 'proyecta'", ha ironizado el alcalde de Vigo, que "quiere saber" por qué el gobierno autonómico ha reducido la cifra de viviendas. También ha preguntado por la fecha en la que estarán disponibles estos hogares, cuyas obras comenzarán en 2028 si no hay retraso alguno en la tramitación del proyecto.

Cabe recordar que el Concello de Vigo anunció el pasado 16 de marzo que alegaría contra el proyecto del Ofimático, que Caballero ya calificó de "pelotazo". "Nos están tomando el pelo", ha concluido en otro audio distribuido a los medios este martes.