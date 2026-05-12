El Juzgado de Tui decreta que no es competente para trasladar el Caso Déborah a la UCO

El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui ha confirmado que no es competente para atribuir la instrucción del Caso Déborah a la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil. Así, desestima el recurso de reforma presentado por la familia de la víctima, que pedía "una nueva mirada" sobre este caso, sobreseído en la actualidad.

En el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, el juez destaca que "las partes no poseen un derecho dispositivo sobre el procedimiento judicial, dado que corresponde al órgano jurisdiccional encomendar a la policía judicial la práctica de las diligencias, sin que la elección del cuerpo policial quede a discreción de las partes". Además, recuerda que la causa "se encuentra provisionalmente sobreseída, sin constar indicio ni hecho nuevo que justifique su reapertura".



Por otro lado, el juez de Tui también subraya que en el escrito presentado "no se señala precepto legal alguno que se considere vulnerado, ni se invoca quiebra de derecho procesal o material que haya causado perjuicio a la parte recurrente". Además de lo anterior, en el documento se añade que lo alegado en el recurso "no difiere de lo ya planteado en su momento con la petición inicial que motivó la resolución ahora recurrida" al tiempo que recalca que "simplemente reitera lo ya solicitado".