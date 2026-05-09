Nueva víctima en Vigo de la estafa del "hijo en apuros": Piden 7.000 euros y pena de cárcel para la acusada

Una mujer se enfrenta a pena de prisión y al pago de 7.000 euros como supuesta autora de una estafa por el método del "hijo en apuros". La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá la vista preliminar el próximo viernes, día 15 de mayo.

La Fiscalía solicita hasta un año y nueve meses de prisión para la mujer, acusada de perpetrar un delito de estafa. Además, tendrá que pagar casi 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Cantidad a la que se sumarán otros 3.800 euros que fueron bloqueados de las cuentas de la procesada.

Según recoge el Ministerio público en su escrito, los hechos se remontan a junio del año pasado, cuando la acusada por sí sola, o con ayuda de una tercera persona no identificada, envió al móvil de la afectada un mensaje "con ánimo de procurarse un ilícito e inmediato beneficio patrimonial".

En el texto, recogido por Europa Press, simulaba ser el hijo de la víctima, diciendo que tenía un nuevo número, y le solicitaba casi 6.800 euros para abonar varios recibos pendientes. La madre, convencida de que era su hijo, realizó la transferencia.

Más tarde, trató de repetir la operación, pidiéndole más dinero. Sin embargo, llegó el hijo de la víctima a casa y confirmó que no era él el que le pedía dicha cantidad, percatándose de que era una estafa.