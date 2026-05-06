Una persona resulta herida en Mos (Pontevedra) tras volcar su coche

Una persona ha resultado herida tras producirse un accidente en el que un coche terminó volcado en la localidad pontevedresa de Mos en la tarde de este miércoles.

Según fuentes del 112 Galicia que recoge Europa Press, el accidente se produjo alrededor de las 16:30 horas en la A-55, a su paso por Petelos, en Mos, y fue un particular el que llamó a los servicios de emergencia, alertando de que podría haber personas atrapadas dentro del vehículo.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se dio aviso al cuerpo de bomberos, a la Policía Local, al GES de Mos y al 061. Los profesionales sanitarios informaron de que todos los ocupantes pudieron salir del coche y que sólo uno de ellos necesitó asistencia médica.