Detenido en Vigo tras robar a su vecina más de 2.600 euros mientras esta estaba hospitalizada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por entrar en la vivienda de su vecina y robarle dinero y diversos efectos personales. La mujer le había dejado la llave de su casa y este aprovechó su hospitalización para sustraerle 1.000 euros en efectivo, un teléfono móvil, dos relojes, dos pulseras y una libreta bancaria de la que extrajo 1.600 euros.

Según fuentes policiales, los hechos se remontan al pasado 14 de abril, cuando la hija de la víctima presentó una denuncia tras descubrir que la vivienda de su madre se encontraba revuelta y con varios cajones abiertos. La mujer informó a su vez que un vecino disponía de un juego de llaves del inmueble.

El domicilio no parecía haber sido forzado y la denunciante avisó de la falta de diversos objetos personales, documentación y dinero. Además, comprobó que se habían realizado dos extracciones de 600 euros cada una en un cajero automático, razón por la que bloqueó la cuenta bancaria de su madre.

La Policía Nacional informa que las primeras pesquisas permitieron identificar a un hombre gracias a las imágenes de seguridad del cajero. Se trataba del vecino que tenía acceso a la vivienda, por lo que fue detenido como presunto autor de los delitos de hurto y estafa.