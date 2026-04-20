Desmantelada desde Vigo una red que estafaba a personas extranjeras con falsas ofertas de empleo en España

Una investigación iniciada en la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela ha permitido detener a un hombre por un presunto delito de estafa. Este era la cabeza de un entramado dedicado a captar personas extranjeras, en sus países de origen, mediante falsas promesas de empleo en España.

Aunque el detenido operaba desde Oviedo, la investigación se inició en la ciudad olívica cuando, durante la revisión de la documentación presentada por una mujer extranjera, los agentes detectaron que los contratos y papeles aportados no se correspondían con ninguna empresa real.

Fuentes policiales indican que la mujer acudió a comisaría sin saber que ya era víctima de la trama. Se había trasladado a España engañada por los responsables de la red, con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona. Estas compañías eran la "carta de presentación" para atraer a interesados a través de redes sociales.

Anuncios en redes sociales

Según informa la Policía Nacional, el entramado publicaba anuncios de ofertas laborales en redes sociales, especialmente puestos de trabajo en el sector del transporte, ya que hay una gran demanda de personal cualificado.

A cambio de dinero, la supuesta empresa ofrecía un "pack completo" de asesoramiento: primeras gestiones y trámites documentales, falsas citas para exámenes de capacitación profesional como transportista en España, y promesas de acceso a una bolsa de empleo en compañías españolas.

Las víctimas iniciaban los pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un puesto de trabajo que nunca llegaba a materializarse.

Detenido en Oviedo

Gracias al intercambio de información entre unidades policiales, en el que también participó la Interpol, se identificó a tres personas relacionadas con la trama. El principal responsable residía en Oviedo y contaba con colaboradores en el extranjero, encargados de recibir parte de los pagos.

Una vez fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención. Esta se llevó a cabo en un domicilio de Oviedo, donde se encontraba de forma temporal.