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Vigo celebrará su primera Gala del Turismo: "Somos la primera ciudad turística de Galicia"
El evento se celebrará el próximo martes, 21 de abril, a las 20:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo e incluirá música, actuaciones en directo, humor y la entrega de galardones para el sector
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el próximo martes, 21 de abril, el Auditorio Mar de Vigo acogerá a partir de las 20:00 horas la primera Gala del Turismo para reconocer la actividad del sector y su contribución a la economía de la ciudad.
Según ha desvelado Caballero en un audio remitido a los medios, el evento incluirá música, actuaciones en directo, humor y la entrega de galardones para distinguir a diferentes profesionales, empresas e iniciativas vinculadas al turismo.
Estará conducida por los periodistas Paula Montes y Luis García y contará con las actuaciones de la viguesa Antía Pinal, ganadora de la última edición de La Voz, y de Eladio y Los Seres Queridos.
Durante el evento, se entregarán premios a la excelencia hotelera, a la mejor propuesta gastronómica, a la trayectoria y tradición en hostelería, a la iniciativa social y solidaria, al mejor evento con proyección pública, al compromiso con la sostenibilidad medioambiental, a la mejor experiencia de ocio temático y al patrocinio y colaboración empresarial. También se concederá el reconocimiento City Spotlight a la marca del año.
El regidor ha señalado que es una manera de "homenajear al sector turístico" por su labor en el crecimiento del turismo en Vigo, gracias a la cual la ciudad ha conseguido alcanzar "los niveles actuales" convirtiéndose en "la primera ciudad turística de Galicia con mucha diferencia".