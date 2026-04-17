Vigo celebrará su primera Gala del Turismo: "Somos la primera ciudad turística de Galicia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el próximo martes, 21 de abril, el Auditorio Mar de Vigo acogerá a partir de las 20:00 horas la primera Gala del Turismo para reconocer la actividad del sector y su contribución a la economía de la ciudad.

Según ha desvelado Caballero en un audio remitido a los medios, el evento incluirá música, actuaciones en directo, humor y la entrega de galardones para distinguir a diferentes profesionales, empresas e iniciativas vinculadas al turismo.

Estará conducida por los periodistas Paula Montes y Luis García y contará con las actuaciones de la viguesa Antía Pinal, ganadora de la última edición de La Voz, y de Eladio y Los Seres Queridos.

Durante el evento, se entregarán premios a la excelencia hotelera, a la mejor propuesta gastronómica, a la trayectoria y tradición en hostelería, a la iniciativa social y solidaria, al mejor evento con proyección pública, al compromiso con la sostenibilidad medioambiental, a la mejor experiencia de ocio temático y al patrocinio y colaboración empresarial. También se concederá el reconocimiento City Spotlight a la marca del año.

El regidor ha señalado que es una manera de "homenajear al sector turístico" por su labor en el crecimiento del turismo en Vigo, gracias a la cual la ciudad ha conseguido alcanzar "los niveles actuales" convirtiéndose en "la primera ciudad turística de Galicia con mucha diferencia".