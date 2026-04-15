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Detenido un hombre en Vigo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda y arresto
La madrugada del lunes, los agentes dieron el alto a una persona que mostraba una actitud esquiva y sospechosa y al identificarle comprobaron que tenía en vigor ese requerimiento judicial
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La Policía Local de Vigo ha detenido a un hombre de 26 años sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, arresto y presentación.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes mientras una dotación policial realizaba labores de vigilancia y prevención en materia de seguridad ciudadana. Los agentes observaron en la zona de Gran Vía a un varón que comenzó a mostrar una actitud esquiva y sospechosa.
Tras darle el alto e identificarlo, comprobaron que tenía en vigor una orden de búsqueda, arresto y presentación, procedente del tribunal de instancia de Vigo, sección Penal, plaza 1. Por esto, los policías lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.