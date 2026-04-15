Caballero admite que si no se aprueban los PGE, no habrá Biblioteca del Estado en Vigo

La Biblioteca del Estado en Vigo era uno de los objetivos del candidato a alcalde Abel Caballero en 2007. Casi 20 años más tarde y tras la visita en julio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para anunciar la licitación del proyecto para este 2026, el regidor olívico ha reconocido que sin Presupuestos Generales del Estado no se podrá construir.

Así lo ha trasladado Caballero tras ser preguntado por los medios durante el acto de puesta de la primera piedra de la futura biblioteca municipal de Teis. El alcalde también ha asegurado que los terrenos ya están "a disposición" del Ministerio, pese a no estar aún cedidos.

"No se necesita la cesión para ponerla a disposición. La cesión es un poquito más lenta porque requiere un poquito más de papeleos, pero ya la pusimos a su disposición", ha explicado, y ha añadido que la cartera de Urtasun "ya puede operar en el proyecto y, eventualmente, en la edificación". Al respecto, ha puesto como ejemplo la construcción del nuevo IES de Navia por parte de la Xunta, cuyo terreno aún no está entregado.

En la misma línea, ha respondido a las críticas del PP municipal por no haber cedido aún los terrenos para la Biblioteca. Caballero ha señalado que estas son "una bobada", como recoge Europa Press.

En cualquier caso, ha apuntado que el problema es que "no hay Presupuestos" y ha instado a los 'populares' a aprobar las cuentas del Ejecutivo. "Con que digan que voten el Presupuesto ya está arreglado porque en los borradores de presupuestos ya aparecen las partidas para desarrollar el proyecto que va a ser un proyecto arquitectónico singular, distinto", ha indicado el regidor olívico.

Caballero ha recordado que, según las últimas estimaciones del propio Ministerio, la Biblioteca del Estado de Vigo costará "entre 25 y 30 millones de euros", "y esto es lo que va a aparecer en partidas en el Presupuesto si, efectivamente, la oposición está dispuesta a cooperar para la aprobación".

"Que el Partido Popular no me diga nada de la Biblioteca del Estado en Vigo, porque son ellos los que con su voto en contra no quieren que se haga", ha denunciado.

Así, ha recalcado que el coste de la infraestructura "tiene que estar en los Presupuestos", pese a que Urtasun señaló que había crédito para el proyecto incluso sin PGE. Según ha afirmado, mientras tanto, el Ministerio puede hacer "avances y borradores", que "es lo que está haciendo".