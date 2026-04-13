Vigo presume de su décima 'Escoba de Platino': "La ciudad más limpia de Europa"

El Concello de Vigo recibirá su décima 'Escoba de Platino'. El galardón, otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), distingue a aquellas ciudades de España, Andorra, Portugal, México, Chile, Argentina, El Salvador y Perú que destaquen por la limpieza de sus calles.

"Vigo es la ciudad más limpia de Europa", ha celebrado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El regidor ha recordado que la ciudad ha sido distinguida por su limpieza de forma continuada desde 2008.

"En el año 2008, obtuvimos la primera 'Escoba de Platino' y, a partir de ahí, cada dos años, una nueva", ha recalcado Caballero. Según el alcalde, Ategrus ha premiado en esta XX edición del concurso a la ciudad por su limpieza y por la digitalización de los servicios.

También ha puesto en valor la "diferenciación de calles en barrios y zonas" con el objetivo de controlar y "focalizar muy bien" la limpieza de la ciudad. El servicio municipal cubre 2.303 kilómetros en la ciudad: 1.634 en el rural y 669 en la zona más urbana.

El concurso se celebra desde 1987. La primera edición fue convocada por la Unión Europea dentro del Año Europeo de Medioambiente y se encargó a Ategrus su organización en España. Desde 1990, se ha premiado a las ciudades más limpias de forma bianual.

El premio se entregará el próximo 10 de junio en Madrid. Caballero ha confirmado que el Concello acudirá a recibir el galardón.