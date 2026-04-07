El desempleo en Vigo cae un 5,4% en el último año: "La ciudad, haciendo empleo, genera"

El desempleo continúa bajando en la ciudad de Vigo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha destacado la evolución del empleo en la ciudad durante el mes de marzo, señalando que el paro se redujo en 135 personas, mientras que la bajada interanual alcanza las 859, lo que representa un descenso del 5,4%.

Caballero subraya que la reducción del desempleo se ha producido en todos los sectores, desde la construcción, la pesca y la agricultura, hasta la industria y los servicios, lo que califica como "una realización de empleo extraordinaria". Según el regidor, Vigo necesita más profesionales y personas con formación para cubrir las numerosas vacantes en la industria y otros ámbitos productivos de la ciudad.

El alcalde también resalta que, en términos de empleo, Vigo alcanza "el nivel más alto que hubo nunca" y apunta la importancia de contar con profesionales de formación profesional para mantener el dinamismo laboral y cubrir la demanda creciente de puestos de trabajo. "La ciudad, haciendo empleo, genera", apostilla.