Cambio radical de tiempo en Vigo: del calor veraniego a los chubascos en apenas unas horas

Cambio radical de tiempo en Vigo: del calor veraniego a los chubascos en apenas unas horas P.P.

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Cambio radical de tiempo en Vigo: del calor veraniego a los chubascos en apenas unas horas

Se espera que la situación empeore a lo largo de la tarde con la llegada de chubascos

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Tras una semana marcada por cielos despejados y altas temperaturas, la primavera vuelve a dejarse notar en Vigo. La niebla y las nubes han sorprendido a muchos vigueses que, durante la jornada de este lunes, disfrutaban de máximas de hasta 27 grados en los arenales de la ciudad olívica.

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Lo que comenzó como un día propio del verano ha dado paso en pocas horas a un ambiente más primaveral. De hecho, se espera que la situación empeore a lo largo de la tarde, con la llegada de chubascos a partir de las 17:00 horas.

Esta tendencia se mantendrá hasta la mañana del miércoles. A partir del jueves regresarán los cielos despejados, aunque no se descartan nuevas lluvias de cara al fin de semana. En cuanto a las temperaturas, también experimentarán un descenso debido a las precipitaciones, con mínimas de 7 grados y máximas que rondarán los 18.