Cambio radical de tiempo en Vigo: del calor veraniego a los chubascos en apenas unas horas

Tras una semana marcada por cielos despejados y altas temperaturas, la primavera vuelve a dejarse notar en Vigo. La niebla y las nubes han sorprendido a muchos vigueses que, durante la jornada de este lunes, disfrutaban de máximas de hasta 27 grados en los arenales de la ciudad olívica.

Lo que comenzó como un día propio del verano ha dado paso en pocas horas a un ambiente más primaveral. De hecho, se espera que la situación empeore a lo largo de la tarde, con la llegada de chubascos a partir de las 17:00 horas.

Esta tendencia se mantendrá hasta la mañana del miércoles. A partir del jueves regresarán los cielos despejados, aunque no se descartan nuevas lluvias de cara al fin de semana. En cuanto a las temperaturas, también experimentarán un descenso debido a las precipitaciones, con mínimas de 7 grados y máximas que rondarán los 18.