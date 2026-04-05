Evacuado en helicóptero un ciclista herido tras chocar con un coche en A Guarda (Pontevedra)

Un accidente entre un coche y una bicicleta en la PO-552, a su paso por A Guarda (Pontevedra), ha dejado herido a un ciclista. Un helicóptero medicalizado se desplazó hasta el lugar de los hechos.

Europa Press informa de que el 112 Galicia fue alertado del accidente por parte de personal del 061, que llamó en torno a las 12:50 horas, y por un particular, que avisó minutos después. El alertador notificó que el ciclista estaba herido a causa de este suceso ocurrido en la parroquia de Salcidos.

Según fuentes del GES de A Guarda en base a testigos presenciales, el ciclista salió de una gasolinera y, a continuación, chocó contra la parte trasera de un vehículo que circulaba por la vía, en principio, a una velocidad adecuada. El incidente sucedió a la altura del kilómetro 44 de esta carretera provincial.

La central de emergencias puso en aviso a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos do Baixo Miño y el GES de A Guarda. Por su parte, el 061 derivó una ambulancia y un helicóptero.