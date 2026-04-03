Las playas de Vigo acogen a los primeros bañistas del año: "Se está genial, parece verano"

La llegada de la primavera el pasado 20 de marzo ha marcado el inicio de una nueva temporada en Vigo, caracterizada por cielos despejados y temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Durante las últimas semanas, la ciudad olívica ha registrado jornadas con máximas que superan con facilidad los 20 grados, dejando atrás la inestabilidad típica del invierno.

Este ambiente, más propio del verano que de la primavera, ha adelantado de forma notable la temporada de playa. Así, son decenas los vigueses que están aprovechando los días festivos de Semana Santa para acercarse a los arenales, donde el buen tiempo invita tanto a pasear como a tomar el sol o incluso a darse los primeros baños del año.

La estampa en las playas recuerda más a los meses estivales que a abril: toallas sobre la arena, grupos de amigos disfrutando del sol y familias que se animan a pasar el día junto al mar. Algunos incluso se atreven a meterse en el agua, pese a que su temperatura todavía no alcanza los niveles del verano.

"Es el segundo día que vengo y se está genial, parece verano", comenta una viguesa mientras toma el sol en una de las playas de la ciudad. "El agua está buenísima", añade otra, sorprendida por las agradables condiciones.

De mantenerse esta tendencia meteorológica, todo apunta a que Vigo podría vivir un arranque adelantado de la temporada alta en sus playas, algo que no solo anima a los vecinos, sino que también podría atraer a visitantes en busca de buen tiempo antes de lo habitual.