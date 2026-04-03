Extinguido un incendio en una nave de Salvaterra de Miño (Pontevedra), que se saldó con una persona herida

Una persona resultó herida con quemaduras en un incendio en una nave de soldadura en Salvaterra de Miño que se inició este jueves y ya ha quedado extinto. El interior de la nave ardió por completo.

Tal y como trasladó el 112 Galicia en una nota de prensa remitida a Europa Press, tuvo constancia del suceso, gracias a la llamada de un particular, cerca de las 20:30 horas del jueves, que indicaba que salían llamas por el tejado de una nave de soldadura en Grixó, Alxén, en Salvaterra de Miño.

Hasta allí se desplazó el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que indicó que había una persona herida con quemaduras por el fuego.

A continuación se activó un dispositivo de intervención en el que participaron además de los profesionales sanitarios, los Bombeiros de Baixo Miño, do Morrazo, de Ponteareas, los miembros del GES de Mos, la Guarda Civil, la Policía Local, efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño y personal del distrito provincial de incendios.

Además, también fueron informados personal de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y del servicio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Finalmente, sobre las 23:15 horas, los bomberos daban por acabadas las tareas de extinción, aunque posteriormente, de madrugada, ardieron algunos rescoldos. Asimismo, la persona herida fue trasladada al centro hospitalario de referencia.