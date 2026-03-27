Vigo restaura los cañones de O Castro para devolverles su esplendor histórico

Vigo restaura los cañones de O Castro para devolverles su esplendor histórico Concello de Vigo

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Vigo restaura los cañones de O Castro para devolverles su esplendor histórico

La actuación tendrá un importe de 33.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses

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El Concello de Vigo avanza en la mejora de la fortaleza de O Castro con la contratación de la restauración de las estructuras de madera de los cañones. Con un importe de 33.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, se trata de una actuación "fundamental" para preservar y conservar estas piezas históricas.

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"Estos trabajos de rehabilitación, además de garantizar la seguridad de las piezas, permitirán devolver a los cañones su aspecto original, mejorando su estética y realzando su valor histórico y cultural", celebró el regidor, Abel Caballero.

Urbanismo

Asimismo, el alcalde avanzó este viernes el inicio de un expediente de expropiación para la obtención de suelo destinado a nuevo equipamiento en el entorno de la Iglesia de Santa Ana de Beade. Se trata de varias parcelas con una superficie aproximada de 3.000 m².

El Concello humanizará la zona, generando un espacio más amplio y adaptado a la celebración de las distintas fiestas y eventos que se desarrollan en los alrededores del templo. La actuación permitirá contar con un espacio público y central para toda la parroquia.