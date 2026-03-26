Vigo ultima su viaje a 1809: Así se prepara la ciudad para La Reconquista

Vigo cuenta las horas para el inicio de las jornadas centrales de La Reconquista. El tiempo acompañará el punto álgido de la fiesta histórica más importante de la ciudad y la romería más grande de Galicia, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes.

Estos días, la música tradicional, el olor a choripán y dulce, y los tambores que siempre acompañan al ejército francés de Bonaparte entre gritos de "fóra! fóra!" serán los grandes protagonistas.

Este jueves la ciudad respiraba ya ambiente festivo, especialmente, en el ir y venir de los camiones que suministraban la mercancía a los locales de hostelería del Casco Vello, pero también en los operarios que abordaban el montaje de las estructuras de sonido y escenarios, de los encargados de colgar las banderas o de los locales que engalanaban sus escaparates.

Una de las puertas de La Reconquista de Vigo. P.P.F.

Las banderas con la "R" de Reconquista y el año 1809 se pueden ver casi en cada rincón de la zona más histórica de Vigo, epicentro de los actos y las representaciones, y lugar desde el que se podrá disfrutar de música en directo, baile, puestos de artesanía, de gastronomía o para la recreación de oficios tradicionales de la época.

Esta mañana también se ultimaba el montaje del escenario de Porta do Sol, desde donde también se podrán seguir los actos.

Fachadas engalanadas para La Reconquista de Vigo. P.P.F.

De entre los comercios, había quien se decantaba por hacer un guiño a Chalot y al ejército francés, llegando a cambiar, incluso, su nombre, para "afrancesarse" y mostrando el "edicto" que lo decretaba.

Mañana viernes arrancarán los días más especiales de La Reconquista con la instalación de 200 puestos -entre los de artesanía y los de alimentación-. El acto central será el día 29 de marzo con el asalto a la Gamboa y la lucha final.