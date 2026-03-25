Investigan a un alumno en Vigo por hackear el correo de una profesora

Un alumno del instituto de O Castro, en Vigo, está siendo investigado por acceder al correo electrónico de una profesora. Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Educación consultadas por Europa Press, que han insistido en que este caso "está en manos de las autoridades policiales".

Aun así, han hecho hincapié en que "la Inspección Educativa estimará las medidas que sea necesario tomar en el ámbito del centro para garantizar la adecuada convivencia".

Por su parte, consultado por Europa Press este miércoles en un acto en Santiago de Compostela, el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha insistido en la necesidad de "generar un marco de convivencia, regular estos aspectos absolutamente novedosos" y ha apelado al "sentido común" de los alumnos".

"Asuntos o circunstancias de este tipo hacen que sea más necesaria que nunca una ley de educación digital como en la que estamos trabajando en Galicia, que está, digamos, muy avanzada", ha aseverado.

"Por supuesto, está en manos de los servicios técnicos, de Inspección, de la propia Policía, porque estamos hablando de un delito. A veces, pienso que los jóvenes que hacen estas cosas no son conscientes de que están cometiendo un delito", ha concluido.