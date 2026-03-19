El PP de Vigo urge a Caballero a encargar el proyecto de ampliación de Tribuna en Balaídos

El Partido Popular de Vigo ha reclamado este jueves al alcalde, Abel Caballero, que encargue de inmediato el proyecto constructivo para ampliar la grada de Tribuna del estadio de Balaídos.

Esta petición llega después de que Caballero desvelase ayer que el Concello todavía no ha contratado su redacción y que lo que hay en estos momentos es un anteproyecto.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha destacado que esta actuación resulta clave para que Vigo pueda optar a ser sede del Mundial 2030, mientras que el Concello solo dispone de ese anteproyecto remitido a la RFEF en 2022 dentro de la candidatura municipal.

Sánchez ha alertado de que el gobierno municipal todavía tendría por delante todo el proceso administrativo y técnico previo a la ejecución de la obra, desde la contratación y aprobación del proyecto hasta la licitación, adjudicación y construcción.

Según la líder de la oposición, Caballero anunció hace seis meses que la ampliación de Tribuna ya estaba en marcha pero, ha ironizado, "queda claro que eso solo ocurría en su cabeza".

Falta de avances

Además, ha criticado la falta de avances en la reubicación de los colectores de saneamiento situados en la explanada de Tribuna, asegurando que el Concello no ha remitido a la Diputación "ni proyecto, ni presupuesto, ni cronograma de los trabajos", a pesar de que ella lo ha pedido "insistentemente".

Por esto, ha pedido a Caballero que presente una planificación "inmediata" y ha puesto en duda el interés real del regidor porque Vigo sea sede del Mundial 2030.

"Sospechábamos que a Caballero no le interesa el Mundial, que solo se ha valido de este asunto para atizar al Partido Popular. Y el tiempo nos está dando la razón. Ya dijo su teniente de alcalde que, para Vigo, el Mundial era un marrón", ha concluido.