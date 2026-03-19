El BNG exige al Gobierno explicaciones por el bloqueo de la reforma del Centro Oceanográfico de Vigo

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado iniciativas en las Cortes del Estado para exigir al Gobierno central que aclare la situación de las obras de reforma del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC), que siguen bloqueadas tras años de anuncios sin avances reales.

La formación nacionalista reclama agilizar de forma inmediata la rehabilitación del edificio principal y la construcción de la nueva planta de cultivo de este centro dependiente del Ministerio de Ciencia y Universidades, considerado una infraestructura científica de referencia internacional por su labor investigadora en oceanografía y recursos pesqueros.

Las instalaciones de Cabo Estai, inauguradas en 1986, arrastran desde hace años un grave deterioro estructural denunciado por el propio personal, mientras la reforma integral sigue sin materializarse y acumula retrasos que el BNG considera injustificados.

Da Silva denuncia que el Ejecutivo lleva años encadenando estudios, anuncios y licitaciones sin que las obras hayan comenzado realmente, pese a que en 2023 el Ministerio informó de la realización de estudios estructurales, topográficos y geotécnicos, y en 2024 aseguró que estaba en licitación la redacción de los proyectos de rehabilitación y demolición.

La senadora exige explicaciones claras sobre las causas de esta demora y un compromiso firme con plazos concretos, además de información detallada sobre el estado de tramitación tanto de la rehabilitación del edificio principal como de la nueva planta de cultivo, cuya demolición cuenta con autorización municipal desde octubre de 2025.

En la misma línea, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, reclama al Gobierno que asuma su responsabilidad, active un calendario realista para ejecutar y concluir la reforma y garantice unas condiciones de trabajo dignas para el personal investigador de un centro con proyección internacional.