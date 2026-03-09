El PPdeG urge al Concello y a Zona Franca a avanzar en la recuperación de la ETEA, en Vigo PPdeG

El Partido Popular de Galicia urge al Concello de Vigo y al Consorcio de la Zona Franca a reafirmar su compromiso y avanzar, con pasos firmes, en la recuperación de los antiguos terrenos de la ETEA.

Los 'populares' acusan al gobierno local de haber demorado más de ocho meses la firma del convenio con la Xunta para la urbanización del ámbito de la PS1, un trámite que definen como "fundamental para actuar en este espacio y en el que la Administración autonómica tiene comprometida una inversión de 10,5 millones de euros".

Durante una visita a los terrenos, los parlamentarios populares Felisa Rodríguez y Miguel Fidalgo, acompañados por la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, incidieron en que "la única administración que está cumpliendo con Vigo es el Gobierno gallego". Así, recordaron que, desde la primavera de 2025, las únicas obras que están en marcha son las del ámbito PS6. Unos trabajos que, según indican, permitirán garantizar el suministro de los servicios básicos para la construcción de la residencia pública autonómica de mayores que levantará la Fundación Amancio Ortega.

Así, instaron a que tanto el Concello como la Zona Franca "dejen de poner palos en las ruedas" de forma permanente y fijen una fecha para que no se retrase más el desarrollo del ámbito PS1. En este punto, reprocharon al Concello y a Zona Franca su comportamiento "nada colaborativo" y orientado a que la Xunta no invierta en Vigo.

"Esta demora compromete la planificación global de la ETEA e impide avanzar en actuaciones fundamentales, como el vial principal que vertebra todo el ámbito y las conexiones de las redes de servicios", critican desde el partido. En esta línea, informaron de que el PPdeG ha presentado una iniciativa en el Parlamento sobre la urbanización de este entorno y sus accesos en los diferentes ámbitos.