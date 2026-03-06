Arde una nave en Tomiño (Pontevedra) con un coche y material agrícola dentro

Gran susto el que se ha vivido esta madrugada en el concello de Tomiño, concretamente, en el lugar de Carregal de Abaixo (Amorín) en donde una nave ardió por completo con un coche y material agrícola en su interior.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 03:00 horas de la madrugada, tal y como informó el 112 y recogió Europa Press. Fue un particular el que dio la voz de alerta y, poco después, los dueños de las instalaciones, que explicaron que se trataba de un almacén en el que guardaban un coche y otros materiales. Aunque estaba situado cerca de viviendas, ninguna persona resultó afectada.

Al lugar se desplazaron los bomberos de O Porriño, el GES De A Guarda y de Mos, el servicio municipal de Protección Civil de Mos y los agentes de la Guardia Civil.

Los equipos de emergencias dieron por extinguido el incendio poco después de las 05:00 horas y confirmaron que ardió un coche y material agrícola, entre otros efectos. La nave quedó completamente destruida.