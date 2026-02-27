Caso Saltamontes: El PP de Vigo vuelve a pedir la dimisión de la Concejala de Seguridad

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha vuelto a pedir este viernes la dimisión o cese de la Concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, tras la declaración en sede judicial del jefe de la Policía Local de Vigo el pasado miércoles, en el marco de la investigación judicial por el accidente mortal del Saltamontes ocurrido en agosto de 2024.

Las declaraciones de la 'popular' llegan después de que el jefe de la Policía negara la existencia de una orden expresa para precintar la atracción pese a no tener autorización municipal. "Ha vuelto a poner de manifiesto lo que ya era una evidencia: la negligente forma de actuar de la concejala por una clarísima dejación de funciones y falta de coordinación entre departamentos", ha señalado.

Por ello, Sánchez ha vuelto a insistir en que Patricia Rodríguez "debe ser cesada de manera fulminante por el alcalde". La presidenta del PP de Vigo ha calificado de "inadmisible" que el gobierno local se escude detrás de un "supuesto correo remitido que desconocemos" y ha subrayado que el jefe de la Policía Local ha admitido este jueves que no es la "forma habitual" de proceder y que, por lo tanto, "no puede considerarse una notificación expresa".

Además, Luisa Sánchez ha recordado que su grupo ya denunció en su momento que la misma atracción donde se produjo el accidente que costó la vida a Iván Castaño, de 36 años, había estado funcionando en otras fiestas de Vigo unos días antes, también sin autorización.

Por otra parte, también ha señalado que es "evidente" que el Ayuntamiento incumplió la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia al no haber supervisado la instalación de ninguna de las instalaciones autorizadas. "Así aparece escrito en los propios expedientes de las fiestas", ha remarcado.

"De haberlo hecho, es obvio que en ese momento se hubieran percatado que el Saltamontes no estaba en la lista de admitidas. Pero una vez más la Concejalía de Fiestas no actuó como debía, demostrando su absoluta negligencia", ha rematado Sánchez.