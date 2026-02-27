Bueu (Pontevedra) celebra el 8M con actividades formativas, cine y un homenaje a las mujeres cocineras

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Concello pontevedrés de Bueu ofrece una programación cargada de actividades, entre las que se incluye una declaración a cargo del alumnado del CEIP A Pedra, sesiones formativas, cine, las IV Jornadas Gastronómicas En Femenino Bueu y otras propuestas que pondrán el foco en la necesidad de una sociedad más justa e igualitaria.

El programa arrancará el 5 de marzo con la sesión clínica "Violencia de género y salud mental", con la doctora Catia Lage, integrante del Grupo de Trabajo de Violencia de Género del Sergas. Esta jornada, que se desarrollará de 08:15 a 09:15 horas en el Centro de Salud de la villa, está dirigida al personal sanitario y social y en ella se abordará el impacto de la violencia en la salud mental de las mujeres, herramientas para el diagnóstico clínico y estrategias para la detección y acompañamiento desde la Atención Primaria.

El 6 de marzo será el día en el que se concentrarán las actividades centrales. A las 11:30 horas comenzará en la Sala de Juntas del CIM un taller de risoterapia para mujeres; a las 12:00 horas tendrá lugar en la Praza do Concello la declaración conmemorativa "Las Voces del Futuro", a cargo del alumnado de 6º de primaria del CEIP A Pedra. Por la tarde, la Sala Multiusos del Centro Social do Mar acogerá a las 20:00 horas la IX Homenaje Bueuesa Senlleira, organizada por el Club Golfiños y en la que este año se reconocerá a Eva Bastón Graña, que trabaja en la recuperación de semillas antiguas y elabora pan en su obrador con fermentación adecuada.

El domingo 8 de marzo, a las 18:30 horas, se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento el homenaje a las mujeres cocineras de Bueu en el marco de las IV Jornadas Gastronómicas En Femenino Bueu; y después, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro Social do Mar la Gala de la Mujer organizada por la Asociación de Mujeres Rurales Mar e Agro.

El 12 de marzo se desarrollará la Jornada de Formación de la Comisión de Instrucción de Denuncias de Acoso entre las 11:00 y las 14:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, con Paz Filgueira, magistrada de Violencia de Género. La sesión está dirigida a los miembros de la Comisión de Instrucción de denuncias de acoso y en ella se tratarán los criterios para la validación de denuncias y el filtro de quejas, la tramitación del expediente y las medidas cautelares.

Como es habitual, el Cineclub Bueu proyectará el viernes 13 de marzo una película con perspectiva feminista. En esta ocasión será Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi, y podrá verse a las 21:00 horas con entrada gratuita en el Centro Social do Mar. La película se desarrolla en una primavera en la que toda una familia está alterada por el inminente compromiso de la hija mayor, Marcella, quien por su parte solo espera casarse rápidamente con un simpático joven de clase media, Giulio, y librarse por fin de su incómoda familia.

IV Jornadas Gastronómicas En Femenino Bueu

El Ayuntamiento de Bueu y la hostelería de la villa organizan del 2 al 8 de marzo las IV Jornadas Gastronómicas en Femenino Bueu, una iniciativa que busca poner en valor el papel de las mujeres en la cocina. En esta ocasión, un total de quince locales de la villa crearán sus propias tapas en homenaje a las mujeres cocineras bueuesas.

La iniciativa pretende visibilizar el papel de las mujeres cocineras, que constituyen más del 80 % de las cocinas de restauración, además de seguir dinamizando la gastronomía de la villa, una de las más potentes de la comarca.