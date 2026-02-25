Concello de Vigo y Zona Franca firman el convenio para humanizar los accesos y construir el parking de la ETEA

El Concello de Vigo y la Zona Franca firmaron este miércoles el convenio de colaboración para humanizar los accesos y construir el aparcamiento de la ETEA, una actuación que contará con una inversión global de 15,2 millones de euros. En el acuerdo también participa la Xunta de Galicia, que ya lo había rubricado con anterioridad y no asistió al acto celebrado hoy.

El convenio establece la cesión por parte del Concello a Zona Franca del ámbito PS-1, con el fin de que el Consorcio ejecute -con financiación autonómica- la urbanización interior y el proyecto de accesos, incluyendo la conexión con el vial principal y la creación de recorridos peatonales. Además, el Concello cederá durante 75 años el subsuelo de la Plaza de Armas para la construcción de un aparcamiento subterráneo, infraestructura que será financiada íntegramente por Zona Franca.

En la firma participaron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado de la Zona Franca, David Regades; el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; y la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González Sotelo. Caballero y Regades suscribieron el documento y destacaron la relevancia de este paso para desbloquear el proyecto.

Durante su intervención, el alcalde recordó las actuaciones impulsadas por el actual gobierno municipal en la ETEA, cuyas instalaciones fueron abiertas al público en 2007. "Hoy es un día para sonreír, pero también para recordar que Vigo ha tenido que salir adelante con sus propios recursos y con el apoyo de instituciones como Zona Franca para salvar la ETEA y desatascar este proyecto", afirmó. Caballero subrayó que han transcurrido 18 años desde que el Concello presentó su proyecto de ciudad de la investigación en este ámbito, "un tiempo en el que todo estuvo en un compás de espera interminable".

El regidor defendió que el Ayuntamiento "sí hizo su parte" desde su llegada al gobierno local: la apertura de la ETEA, la puesta en marcha de instalaciones deportivas con campo y pabellones, la demolición del muro que impedía el acceso a la playa de A Punta y la cesión del edificio Siemens a la Universidade de Vigo a través de Zona Franca, que próximamente contará con un segundo inmueble. También destacó el proyecto que desarrolla el CSIC en la zona.

Por su parte, David Regades puso en valor la colaboración entre el Concello y el Consorcio de la Zona Franca, "trabajando sin descanso para consolidar la recuperación de la ETEA como espacio de investigación y docencia y abrirla a la ciudadanía como un enclave emblemático". Subrayó que la actuación "defiende el espacio público como un derecho", al devolver a la ciudadanía un entorno singular y facilitar el acceso tanto a la comunidad científica y universitaria como al paseo litoral. Además, señaló que el aparcamiento permitirá reducir el impacto en superficie y ganar espacio para la movilidad peatonal.

El rector de la UVigo, Pachi Reigosa, celebró el acuerdo: "Hoxe é un día de ledicia porque as administracións puxéronse de acordo e imos poder ver finalmente as grúas na ETEA, un espazo privilexiado no que se poderán desenvolver tarefas de investigación, docencia e transferencia a medida que se executen os proxectos". Agradeció el impulso definitivo a la urbanización de la parcela y señaló que será el futuro equipo rectoral quien determine el ritmo y los usos de los edificios.

Finalmente, Carmen González Sotelo destacó el impulso que supondrá para consolidar un polo de investigación e innovación vinculado a la economía azul. "Este convenio es una excelente noticia para Vigo y para Galicia: aporta certidumbre, refuerza la cooperación institucional y sitúa a la ciudad como referente en investigación marina", afirmó. El CSIC avanza en el proyecto de la nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), concebida como un edificio eficiente, sostenible y abierto a la ciudad, preparado para afrontar retos como la biodiversidad, el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo de la economía azul, reforzando además la transferencia de conocimiento y la formación de talento.

"No hubo invitación del Concello"

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, celebró este miércoles la firma del convenio para la reforma de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA), en el que el Gobierno gallego invertirá otros 10,5 millones de euros para la urbanización del ámbito del PS1, que abarca el vial principal y la plaza de Armas de las instalaciones situadas en el barrio vigués de Teis.

"A pesar de que la Xunta es quien financia el proyecto, no hubo invitación por parte del Concello de Vigo y Zona Franca para la firma del convenio", señaló la representante autonómica, antes de celebrar que "por fin avancemos en la recuperación de una zona que estuvo bloqueada durante años por la administración local".

La delegada recordó que la Xunta viene cumpliendo todos sus compromisos para desarrollar el ámbito PS1, que supondrá la urbanización y acondicionamiento de los viales principales, así como la dotación de nuevas redes de servicios y conexiones exteriores.

En este sentido, indicó que tras el acuerdo alcanzado por Xunta, Concello y Zona Franca en el verano de 2024, por el que la Administración autonómica comprometió la financiación del 100% de la obra, ya en mayo de 2025 el Consello da Xunta aprobó el convenio, con una inversión de 10,5 millones de euros. Ortiz celebró la aprobación del convenio después de "ocho meses de retraso sin conocer el motivo".

Ana Ortiz también apuntó que las obras de urbanización del PS6 son las únicas que se están ejecutando actualmente en los terrenos de la antigua Escuela, con una inversión autonómica de casi 5 millones de euros, y que albergarán la futura residencia que construirá la Fundación Amancio Ortega y que gestionará la Xunta.

Asimismo, destacó que en estos momentos también está abierta la licitación para la construcción y explotación de una cafetería en el ámbito PS5, para la que las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27 de marzo.

"Con la Xunta es imposible proceder"

Por su parte, durante el acto de este miércoles, Caballero afeó la falta de colaboración por parte del organismo autonómico. Preguntado por los medios de comunicación sobre la ausencia de la Xunta en la firma de este miércoles, criticó la falta de cooperación entre administraciones: "nosotros les enviamos el convenio para concretar una fecha y nos lo devolvieron firmado", aseguró Caballero.

En esta línea, denunció que "con la Xunta es imposible proceder" y puso de manifiesto que, "una vez más, Vigo está salvando a Vigo. No es la Xunta la que salva a Vigo".

EL BNG rechaza la "infantil guerra de selfies"