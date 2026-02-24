El cadáver que apareció flotando en el Puerto de Vigo es de un varón y no presenta signos de violencia

La Policía Nacional ha confirmado que el cadáver encontrado este lunes en el Puerto de Vigo pertenece a un varón. Además, ha avanzado que el cuerpo, que apareció flotando en las inmediaciones del Auditorio Mar de Vigo, no presenta signos de violencia.

Fue a las 17:00 horas de este lunes cuando la Autoridad Portuaria de Vigo dio aviso al 112 de la aparición de un cadáver entre la zona de Beiramar y O Berbés, frente al Auditorio Mar de Vigo.

Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona. Ante el estado de descomposición del cuerpo, la Policía Nacional informó que se desconocían las causas de la muerte y que había que esperar a la autopsia.

Ahora, este martes, la Policía Nacional ha informado de que el cadáver pertenece a un varón y que no presenta signos de violencia. El origen del cadáver y el motivo de la muerte continúan siendo una incógnita.

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Al mismo tiempo, se informó a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia y a los Bomberos y Protección Civil de Vigo por si fuera necesaria su intervención.