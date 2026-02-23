Nuevo barrio en Vigo: 2.000 viviendas protegidas y 22 millones de inversión para Lavadores

El Consello de Goberno de la Xunta aprobó este lunes, de manera inicial, el proyecto de interés autonómico (PIA) "para habilitar suelo residencial en la zona del Ofimático de Vigo y construir 2.000 viviendas protegidas".

Según destacó el presidente provincial, Alfonso Rueda, en rueda de prensa, la medida se enmarca en la Estrategia de Suelo Residencial y "busca habilitar terrenos para que promotores y cooperativistas construyan 20.000 viviendas protegidas y otras 5.000 de precio libre".

"Avanzamos sin descanso en el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda", indicó la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue.

En concreto, el Consello aprobó este lunes desarrollar suelo en el ámbito del SUB 405 Ofimático, en Vigo. Se trata de 21 hectáreas situadas en el extremo suroeste de la parroquia de Santa Cristina de Lavadores, localizada en la zona noreste del centro de la ciudad, conformando una de las áreas de expansión de la ciudad hacia el sur.

La propuesta de ordenación prevé un número aproximado de 2.000 viviendas, que ocuparán alrededor de 42.000 metros cuadrados de superficie. "Un nuevo barrio para la ciudad bien comunicado, con servicios, zonas verdes y de ocio", indicó Allegue. La Xunta invertirá 22 millones de euros en la urbanización de este ámbito.

Las viviendas protegidas se integrarán en bloques residenciales abiertos y cerrados con alturas gradadas entre 7 y 4 plantas, salvo un número muy reducido de bloques con B+12.

De forma complementaria, se incluirán usos comerciales y una residencia juvenil en la zona central del ámbito. El proyecto contempla la reserva de plazas de aparcamiento, los espacios cualificados como sistema general de espacios libres y de equipamiento comunitario, así como la plantación o conservación de arbolado y equipamientos.