La suerte sonríe a Vigo: El Eurojackpot de la ONCE deja un premio de 314.298 euros

Cupones de la ONCE en un kiosko de A Coruña, en una imagen de archivo. Enrique Romanos Tardío

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha dejado en Vigo un premio de 314.298,90 euros correspondiente a un boleto de segunda categoría validado en el sorteo celebrado el viernes 20 de febrero. La vendedora que repartió la suerte fue Janira Groba Domínguez, desde su punto de venta situado en el número 96 de la calle Urzáiz.

El Eurojackpot es un macrosorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del Espacio Económico Europeo. Para obtener el premio hay que acertar cinco números de un total de 50 posibles y dos soles entre 12. El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki y ofrece cada semana grandes botes, con un mínimo garantizado de 10 millones de euros que va aumentando si no hay acertantes de primera categoría.

Para el próximo sorteo, que se celebrará este martes 24 de febrero, el Eurojackpot pone en juego un bote de 61 millones de euros.

Otros premios en la provincia

Además del premio repartido en Vigo, el Cuponazo de la ONCE ha dejado 40.000 euros en el Polígono Industrial As Gándaras, en O Porriño. La vendedora Sonia Álvarez Pascual fue la encargada de vender el cupón premiado en el sorteo del viernes 20 de febrero.

Por su parte, el juego "Mi día" ha dejado un premio de 3.000 euros en Silleda. El vendedor Adan Bran Ruiz comercializó el boleto premiado en el sorteo celebrado el domingo 22 de febrero.