Caballero llevará al pleno una moción para reconocer al Gobierno por la muy alta tensión en Vigo

Abel Caballero ha anunciado que este lunes el Ayuntamiento presentará en el Pleno Municipal una moción para reconocer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por atender la petición municipal de dotar a Vigo de muy alta tensión eléctrica.

Esta actuación, que ha cifrado en 720 millones de euros, considera que es "clave" para garantizar "35 años más de vida" de Stellantis en la ciudad olívica. El regidor ha subrayado que la demanda fue aceptada por el Ejecutivo y por Teresa Ribera y ha recordado que la misma reclamación se trasladó en su día a Mariano Rajoy "y no hicieron ni caso", defendiendo que "cuando nos atienden" es justo "hacer los reconocimientos".

Caballero también ha avanzado nuevas exigencias a la Xunta, centradas en sanidad y educación. Por un lado, la reclamación a la Consellería de Sanidade para que revise los ratios de personal de enfermería en los centros de atención a la dependencia para mejorar la atención a los residentes.

Por otro, que se refuercen los colegios con más profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa. También ha criticado que la Consellería de Educación no atendiese la sustitución de la cubierta del CEIP Celso Emilio Ferreiro, lo que, según ha dicho, generó una "gravísima" situación de inseguridad.

"Lo hicimos nosotros y por tanto garantizamos la seguridad, pero le queremos decir a la Xunta que tiene obligación de atender y no hacer estos graves agravios a la ciudad de Vigo", ha demandado Caballero.