Vigo convierte sus calles en un clamor a favor de la liberalización de la AP-9

Vigo se ha movilizado este viernes para pedir la liberalización de la autopista AP-9 al Gobierno en una multitudinaria manifestación que ha arrancado a las 20:00 horas desde la Plaza de España.

Convocada por la Federación de Asociacións Veciñais Eduardo Chao (Favec), esta petición responde "a una demanda histórica de la sociedad gallega" a la que se han sumado asociaciones de Redondela o Mos, la eurodiputada del BNG Ana Miranda; la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez; el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas; concejales nacionalistas y 'populares'; o la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

El reguero de manifestantes ha bajado por la Gran Vía hasta Lepanto para continuar por Alfonso XIII y García Barbón hasta el cruce con Policarpo Sanz y Colón. Lo han hecho al grito de proclamas como "AP-9, liberdade", "Escucha Puente, Galicia no se vende" o "40 años pagando y ellos robando". Además, han realizado un par de paradas en las entradas y salidas de la autopista para abuchear simbólicamente a la infraestructura.

En el cruce de Colón, se han juntado todos los participantes en la manifestación para proceder a la lectura de un manifiesto por parte de la presidenta de la Federación Vecinal, María Pérez. En él ha destacado que la AP-9, pese a ser "la columna vertebral de la movilidad en Galicia" y estar amortizada tras cuatro décadas, sigue manteniendo unos peajes que generan "desigualdad, impactos ambientales y barreras sociales".

Lectura del manifiesto. Treintayseis

Pérez ha exigido la supresión inmediata de esas tasas y ha recordado que otras autopistas del Estado han sido liberadas de peaje, por lo que la situación de la AP-9 refleja también "una evidente desigualdad territorial", además de hacer hincapié en la subida desde 2003 en el tramo entre Vigo y Pontevedra, de casi un 82%.

La presidenta de la Favec también ha hecho referencia al proyecto de la A-52 en túnel, reiterando que la solución es liberar el peaje de la AP-9, invertir en mejorar las vías actuales y fortalecer el transporte público.

También ha recordado el impacto de la autopista en zonas como la parroquia de Teis (Vigo) o la de Chapela (Redondela), cuyos vecinos tienen que "soportar continuos ruidos" y el impacto de tener sus barrios atravesados por una vía de alta capacidad. "El tramo que afecta a Redondela es especialmente polémico, con trayectos cortos, con peajes desproporcionados", han añadido.