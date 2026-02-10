Vigo apuesta por innovación y sostenibilidad en el séptimo taller de Puertos Azules

El séptimo taller de la iniciativa de Puertos Azules reúne estos días en Vigo a representantes de 25 puertos de todo el mundo para abordar estrategias, experiencias y medidas enmarcadas en el 'crecimiento azul', del que la terminal viguesa es "referencia".

En la apertura de la jornada, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha puesto en valor la apuesta de la terminal olívica por esta estrategia, que es "prioridad" para diseñar el "puerto del futuro", caracterizado por la innovación y la sostenibilidad.

Según recoge Europa Press, Botana ha recordado que el puerto de Vigo "tiene un compromiso total" con el 'crecimiento azul' y ha subrayado que, de hecho, quiere albergar el centro de formación de la FAO para esta iniciativa, en un edificio en Beiramar (en la antigua nave de Frigoríficos del Berbés).

La secretaria general de Pesca del Gobierno de España, Isabel Artime, ha destacado que el puerto de Vigo es "un enclave de referencia" no solo para la pesca, sino también para la economía azul, y ha subrayado que el Gobierno considera la pesca una actividad "no solo económica", sino como factor de la historia, la cultura y el tejido social, además de una fuente de alimentación saludable y sostenible.

Precisamente, el peso de esta actividad, con una flota de más de 8.300 buques y capturas de casi 2.000 millones de euros (en 2024), "justifica el compromiso" de España con la FAO y su estrategia de puertos azules, y ha recordado el apoyo del Ejecutivo central a actividades de formación o a jornadas como las que se inician este martes en Vigo. "La cooperación internacional y el aprendizaje son imprescindibles", ha proclamado.

En la misma línea, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha puesto en valor el compromiso de la Xunta con los ejes de acción de la economía azul, que implica el desarrollo económico y social de las comunidades costeras, combinado con la "protección del medio marino". En ese sentido, ha señalado que los puertos gallegos, grandes y pequeños, "no son solo infraestructuras", y combinan "economía, innovación y conservación", alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

"Galicia es un referente en gestión responsable, seguridad alimentaria y valorización de los productos que salen de las comunidades costeras", ha subrayado la conselleira, antes de insistir en que "los puertos azules tienen también un valor social" para las gentes y empresas locales. "Queremos ser un ejemplo de crecer y competir sin renunciar a la responsabilidad social", ha sentenciado.