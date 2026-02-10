Ofrecido por:
Siete trenes cancelados en Vigo con motivo de la huelga de los sindicatos minoritarios
CGT y SF se desmarcan del acuerdo entre Ministerio de Transporte y el resto de sindicatos y mantienen una huelga que ha afectado a las conexiones con A Coruña, Ourense y Oporto
Pese al acuerdo alcanzado este lunes entre UGT, CCOO y Semaf con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la huelga de trenes continúa en Galicia. Los sindicatos minoritarios, CGT y SF, mantienen el paro, que ha provocado la supresión de siete trenes en Vigo.
En concreto, CGT ha informado de la supresión de dos trenes que debían circular entreVigo y A Coruña, con salida desde la ciudad olívica a las 7:00 y a las 8:00 horas. También han sido suprimidos los dos servicios en dirección contraria, A Coruña-Vigo, previstos para las 11:06 y las 12:00 horas de este martes.
A primera hora de la mañana, además, se ha cancelado el tren que circula entre Vigo y Ourense y que partía de la ciudad olívica a las 7:47 horas. La conexión entre Ourense y A Coruña también se ha visto afectada, elevando el número de servicios suprimidos a nueve.
Por último, la huelga ha supuesto la cancelación de trenes hacia Oporto. El servicio entre Vigo y la ciudad lusa de las 8:55 horas, así como el trayecto de vuelta, han sido afectados, según informa Europa Press.