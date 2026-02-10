El temporal obliga a desviar tres vuelos con destino Vigo

El temporal registrado este martes ha provocado el desvío de tres vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Según han confirmado fuentes de Aena a Europa Press, un vuelo de Air Europa procedente de Madrid tuvo que regresar a la capital, mientras que otro de Binter, con origen en Gran Canaria, fue desviado al aeropuerto de A Coruña.

Asimismo, un avión de Iberia que cubría la ruta Madrid-Vigo también se vio obligado a volver a Madrid.

Las condiciones meteorológicas adversas han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar la alerta amarilla por fuertes lluvias en la ciudad olívica, así como en el resto de la provincia de Pontevedra.

También se espera viento y fuerte oleaje, por el que se decretará la alerta naranja en todo el litoral pontevedrés este martes, según Meteogalicia —AEMET activará el aviso amarillo por olas—. El miércoles se repetirá el nivel de alerta en la costa, no así en la ciudad.