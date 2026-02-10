El PP de Vigo denuncia el "caos" en la Policía Local y exige el cese de la concejala de Seguridad

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado el "desgobierno" y el "caos organizativo" que vive el servicio de la Policía Local, responsabilidad de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, que está siendo investigada por el accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá de 2024.

"No puede seguir en su puesto ni un minuto más. Cada día que pasa es un día más de caos y desgobierno. Y de eso tiene culpa también el alcalde, que lejos de cesarla la sigue amparando", ha subrayado. En esta línea, la dirigente popular ha indicado que la propia concejala "intenta responsabilizar a la propia Policía por no haber precintado la atracción del Saltamontes".

Sánchez ha denunciado que esta semana se han hecho públicos dos nuevos "ejemplos gravísimos" de la "nefasta gestión del departamento". Uno de ellos es el hecho de que al menos 11 de los vehículos de renting de la flota policial están patrullando con la ITV caducada desde el mes de noviembre; "lo que significa que hay agentes que están sancionando a ciudadanos por infracciones que el propio cuerpo comete por falta

de gestión administrativa", ha subrayado la presidenta popular.

La otra muestra es la "pérdida" de los fondos ingresados por el Concello de Baiona para pagar a los agentes que acudieron el año pasado a la fiesta de la Arribada para reforzar la seguridad y que, "al parecer, se desvió a otra partida presupuestaria", señala la popular. El gobierno local que más presume de rapidez a la hora de pagar a sus proveedores, "no paga en tiempo y forma a sus trabajadores", ha apuntado .