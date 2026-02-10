Detenido en Vigo tras intentar apuñalar a otro hombre y amenazar con autolesionarse

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un vecino de la ciudad, A. L. M., de 51 años de edad, por intentar agredir a otro hombre con un cuchillo y, posteriormente, tratar de autolesionarse.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 20:42 horas del pasado domingo, cuando la Sala de Comunicaciones del 092 recibió un aviso alertando de una discusión entre dos varones, en la que uno de ellos intentaba clavar un cuchillo al otro y mostraba, además, intención de autolesionarse.

Hasta el lugar de los hechos, en las inmediaciones del centro comercial Vialia, se desplazó una unidad policial que, ante el posible riesgo que suponía la situación, procedió al desalojo preventivo de los inquilinos del inmueble.

Entrevistados con el supuesto agredido, este manifestó que, tras iniciarse una discusión, el otro hombre había cogido un cuchillo y se había abalanzado contra él en dos ocasiones, intentando clavárselo, al tiempo que le profería amenazas graves. La víctima logró esquivar las acometidas y, gracias a la intervención de otros moradores, resultó finalmente ileso, mientras que el presunto agresor se refugió en su habitación portando el arma blanca.

Los agentes accedieron posteriormente a la estancia utilizando un escudo de protección como medida preventiva. Desde la puerta observaron el cuchillo sobre la mesilla de noche y procedieron a la detención del hombre, como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca.