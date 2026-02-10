Un desprendimiento de tierra obliga a cortar la AG-57 a la altura de Gondomar (Pontevedra)

La Xunta ha cortado al tráfico un tramo de poco más de dos kilómetros en un carril de la autopista AG-57 del Val Miñor, a su paso por Gondomar, tras un desprendimiento de tierra en un talud en el margen de la calzada a causa de las fuertes lluvias.

En concreto, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas informa del corte en el tramo entre los puntos kilométricos 17+600 y 15+500 (en sentido Baiona). El tráfico está siendo desviado al carril contrario, habilitándose en él doble sentido de circulación.

Aunque el desprendimiento no afectó a la calzada, existe riesgo de caída de material que quedó inestable en la cabeza del talud, por lo que, por seguridad, se optó por este corte de tráfico en el carril sentido Baiona.

La Xunta calcula que el corte se mantendrá al menos hasta mañana miércoles. Y confirma que un geólogo, acompañado por técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas, estudiará mañana las medidas a adoptar.