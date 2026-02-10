Condenados en Vigo tres hermanos por ocultar a un sobrino y apropiarse de su herencia

Tres hermanos han aceptado este martes penas de entre 9 y 15 meses de prisión por ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acogido esta mañana la vista, que se saldó con conformidad entre las partes.

La acusación estaba dirigida inicialmente contra cuatro hermanos, todos ellos de avanzada edad. Sin embargo, finalmente se acusó solo a tres, debido a que el otro hombre falleció a finales del año pasado, según ha podido saber Europa Press.

Dos de ellos fueron condenados a nueve meses de prisión y al pago de una multa de 360 euros como autores de un delito de apropiación indebida, con el atenuante de reparación del daño muy cualificada, al entregar unos 63.000 euros entre los dos y el otro hermano fallecido (21.000 euros, que era la cantidad de la herencia recibida).

Por su parte, el otro hombre fue condenado a un año y tres meses de cárcel y a una multa de 630 euros, debido a que solo entregó 3.000 euros. Además, tendrá que abonar algo más de 18.000 euros en concepto de responsabilidad civil pendiente.

Hechos

Todo sucedió cuando los acusados tuvieron conocimiento del fallecimiento de su hermano en Alemania, sin dejar testamento hecho, por lo que acudieron a un notario para lograr un acta de declaración de herederos únicos y universales del finado.

De este modo, ocultaron al notario la existencia de un heredero legítimo, su sobrino e hijo único del fallecido, y consiguieron esa declaración, así como un certificado sucesorio europeo.

Los acusados presentaron esa documentación en Alemania, ante el administrador de la herencia del fallecido, y lograron que les transfieran la herencia: algo más de 84.000 euros, que fueron ingresados en la cuenta de dos de ellos. Tras recibir el dinero, se lo repartieron equitativamente entre los cuatro.

Por estos hechos, Fiscalía pedía para cada uno de ellos hasta 5 años de cárcel y una multa de 3.300 euros, que finalmente se redujo y no tendrán que entrar en prisión si no vuelven a delinquir. Además, tienen que devolver a su sobrino los 84.000 euros.