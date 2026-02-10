El BNG de Vigo propone endurecer la regulación de pisos turísticos para "declarar la guerra a la especulación"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo acaba de registrar 11 enmiendas al proyecto de ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, que persiguen el objetivo de que la ordenanza proteja el derecho social a la vivienda y evite la saturación turística. Con esto, la formación nacionalista defiende endurecer las condiciones para "declarar la guerra a la especulación" frente al texto aprobado por el Gobierno de Abel Caballero, que califican de "simulación" por no proteger el derecho a la vivienda.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, criticó el proyecto de ordenanza municipal presentado por el Gobierno local por contar con una regulación "muy laxa", por detrás de las medidas aplicadas en ciudades como A Coruña y Santiago, y por carecer de controles efectivos para limitar el aumento de pisos turísticos. "Es un texto débil, lleno de vanas declaraciones de intenciones, pero sin herramientas reales para intervenir ni medidas concretas mientras el problema sigue creciendo", valoró.

"Vigo necesita una ordenanza valiente, útil y jurídicamente sólida, que nos coloque a la cabeza de las ciudades gallegas y del conjunto del Estado en la restricción de las viviendas de uso turístico", destacó Igrexas. "Si el rendismo especulativo ha declarado la guerra al derecho social a la vivienda, el BNG defendemos que el Concello declare la guerra a los pisos turísticos desplegando con toda la contundencia todos los medios legales para frenarlos", enfatizó.