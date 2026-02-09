Tres años de cárcel para un hombre que portaba 10 gramos de cocaína en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a tres años de cárcel, con la concurrencia de la atenuante de drogadicción, a un hombre por traficar con cocaína en Vigo.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en la tarde del 16 de septiembre de 2024, cuando el acusado se encontraba en un bar, al que accedieron un grupo de agentes de Policía Nacional para realizar un control preventivo de consumo y menudeo de drogas.

Cuando vio a los agentes, el acusado trató ocultar a su espalda, en un pañuelo, un envoltorio de plástico azul, pero fue sorprendido por los policías. Así, al intervenirle el envoltorio, comprobaron que contenía algo más de 10 gramos de cocaína; y en el cacheo, también le encontraron otro envoltorio con una pequeña cantidad de cannabis.

La Audiencia considera probado que la cocaína tenía como destino su venta y no ha dado crédito a la declaración del acusado, que aseguró en el juicio que había adquirido la droga para una fiesta con amigos.

Por estos hechos, lo ha condenado a la pena de tres años de prisión, por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción, ya que el procesado tiene un trastorno por consumo de cocaína. Además, deberá pagar una multa de 1.100 euros. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).