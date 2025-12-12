El tiempo en Vigo: Tras la lluvia, llegan dos días para disfrutar del sol

Vigo se prepara para disfrutar de un fin de semana prenavideño, con cenas y reencuentros típicos de estas fechas. Quien los haya fijado para estos días habrá tenido suerte, pues se prevé un tiempo estable tras varias jornadas de lluvia.

Así, hoy viernes todavía persistirán las precipitaciones, que serán débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 13 de máxima. Con todo, el agua irá remitiendo con el avance de las horas.

Ya de cara a este sábado, la situación será de completa estabilidad, con cielos despejados y temperaturas máximas que ascenderán hasta los 17 grados. Las mínimas no bajarán de los siete.

El domingo la fotografía será prácticamente idéntica, eso sí, con mínimas que avanzarán hasta los 9 grados.