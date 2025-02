Luisa Sánchez: "Vigo se está volviendo una ciudad escaparate y no se abordan sus problemas"

Luisa Sánchez Méndez (Badajoz, 1967) será proclamada este sábado, en el Congreso del PP de Vigo, presidenta de la formación en la ciudad olívica. Y lo será tras ser la única integrante del partido en dar un paso al frente y recibir los avales preceptivos para ello.

Formada en Derecho y en Asesoría de Empresas, la actual concejala "popular" en la ciudad de Vigo y vicepresidenta segunda de la Diputación de Pontevedra, llegó a Galicia hace más de tres décadas y eligió Vigo para asentarse y formar una familia junto a su marido, a quien había conocido en Madrid.

Ahora, Sánchez asume la responsabilidad de reconducir el PP de Vigo tras ser dirigido en los últimos meses por una gestora y tras la marcha de la anterior presidenta, Marta Fernández-Tapias. Lo hace, asegura, con "ilusión" y con "responsabilidad", convencida de que su mayor capacidad es la de "saber escuchar" y que su fortaleza es su "talante".

¿Cómo afronta el Congreso del PP en el Tinglado del Puerto?

Para mí es un momento crucial porque marca el inicio de un proyecto importante, no solo a nivel personal, sino también de partido. Estoy muy ilusionada y llego con mucha humildad y ganas de trabajar. También con un equipo que yo creo que es fantástico y en el que tengo plena confianza.

¿Por qué decidió dar un paso al frente para liderar el PP en Vigo?

Cuando uno decide dar el salto a la política tiene una vocación pública clara. Siempre he trabajado en el sector privado, cerré una fase vital y profesional y decidí, con todas las consecuencias, que quería dar este paso. Creo que es una oportunidad y que puedo trabajar por Vigo. También siento que tengo la capacidad de gestionar el partido desde la escucha y el conocimiento por haber sido militante durante muchísimos años. Confío en que salga bien. Soy una mujer de retos.

Vigo no es un ring fácil, especialmente, por la popularidad de Abel Caballero, ¿qué tiene usted para echar ese pulso político en comparación, también, con sus predecesoras?

Cada uno tiene un estilo diferente de gobernar un barco. Yo, en este caso, creo que puedo aportar mis conocimientos como gestora y mi talante, que es de escucha. Creo en este proyecto y tengo vocación de permanencia. ¿Que Vigo es una ciudad dura por las siglas del PSOE? No son unas siglas, es un señor. Y es un señor que ha tenido un mensaje muy populista y vacío que le han comprado hasta ahora. Una manera de luchar contra él es poner encima de la mesa las no verdades o las medias verdades que se dicen. Nosotros tenemos realmente un proyecto de ciudad en el que Vigo está por encima de todo. Es acogedora y debe atraer proyectos interesantes y turismo de calidad. Tenemos que centrarnos en todo lo que se ha dejado de hacer en Vigo y no en una campaña en contra del señor Caballero. Ya estamos en la ola, de hecho, en las municipales subimos -se refiere al número de votos logrados en los comicios de 2023-.

¿Podemos decir que va a ser la candidata del PP de Vigo a las próximas elecciones municipales?

Faltan dos años y, primero, el sábado tengo que salir elegida presidenta. Pero yo quiero realmente estar al frente de ese proyecto. Tengo ganas y quiero hacerlo.

¿Cuál será su estrategia para meterse a los vigueses en el bolsillo?

Sigo diciendo que es muy importante la escucha activa. Esta ciudad está padeciendo las estridencias y ocurrencias de ciertas personas, es decir, del Concello de Vigo y del señor Caballero. Hay que centrarse en lo que realmente necesitan los vigueses. Eso supone patear ciudad y parroquias y crear un proyecto en el que se vean reflejados todos.

Mencionaba el turismo, ¿es necesario en una ciudad que ya sufre un problema de vivienda por la proliferación de pisos turísticos?

El turismo de calidad es un turismo desestacionalizado y que deja dinero en la ciudad. En este momento hay turismo que no lo deja, sino que genera un problema muchas veces en lo que es el pequeño comercio y la restauración.

¿Y sobre la cuestión de la vivienda?

Creo que es un tema muy importante a nivel local, pero también autonómico y estatal. Por lo que no necesita una única solución, necesita varias. La Xunta de Galicia, por ejemplo, está haciendo una propuesta muy interesante. No hay nada más que ver lo que se está haciendo en Navia. El Concello no hace nada y con eso se sacude las culpas. Las dos medidas que ha sacado en materia de vivienda son absolutamente insuficientes. Hay otras ciudades que apuestan, sin ir más lejos, por una sociedad municipal de vivienda. ¿Por qué en Vigo eso no se puede hacer?

¿A qué otras cuestiones cree usted que es necesario darle una vuelta en la ciudad y que dependen, directamente, de competencias municipales?

Hay mucha destrucción de empleo dentro de la ciudad y estas políticas tienen que ser importantes para retener talento y generar puestos de calidad. Las políticas sociales también brillan por su ausencia. Al final Vigo se está convirtiendo en una ciudad escaparate y no se abordan sus problemas reales. Se dice que se humanizan las calles y lo que se hace es pavimentarlas. Hay barrios que están completamente abandonados detrás de estas humanizaciones.

¿En una época en la que ha proliferado el sentimiento viguista y el viguismo, cree que el no ser natural de la ciudad puede ser un hándicap para usted?

Viguismo es sentir a Vigo como propia y que ésta esté por encima de todo. Ese requisito lo cumplo al 100%. Casi nadie es de Vigo, Vigo es un sentimiento. Yo siempre me he sentido viguesa y siempre me han percibido como tal.

¿Cree que el PP de Vigo tiene que hacer autocrítica en algún punto?

Creo que el que viene al PP de Vigo lo hace con su mejor voluntad y empeño. El PSOE no existe en Vigo, por mucho que quieran decirlo. Tenemos capacidad de reacción y podemos llegar a ser el PP que fuimos.

¿Qué le gusta hacer en su día a día?

Me gusta mucho hacer deporte, la música o irme con mis perros a la playa. Soy una persona sencilla, de gustos muy normales.