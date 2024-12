Día de la Constitución en Vigo: "O la voluntad constitucional se cumple o es como si no hubiera Constitución"

La Sala Castelao del Museo MARCO de Vigo ha acogido el acto oficial del Día de la Constitución del Concello de Vigo, en el que el magistrado jubilado Julio Picatoste ha sido el encargado de leer el bando para la conmemoración de los 46 años de la aprobación del texto constitucional.

En su texto, Picatoste ha evocado aquellos días de 1978, en los que un "hito histórico" como la Transición marcó a una generación: "Éramos conscientes de que estábamos empujando la historia hacia adelante en la buena dirección y, además, sentíamos que los vientos nos eran propicios".

También ha analizado desde el punto político y jurídico el texto constitucional y su formulación en una época en la que se alcanzó un consenso social tras la dictadura franquista, aunque ha revelado deficiencias que, para él, marcan este documento: "Pero echo de menos que nuestra Carta Magna no haya enunciado como valor superior la verdad, la verdad como derecho constitucional que los poderes públicos han de garantizar sin quiebra ni subterfugio, la verdad como exigencia ética y deber inderogable de respeto al ciudadano".

Así, ha hecho una llamada a "reorientar la mirada con espíritu crítico" a la Constitución, que "no puede quedarse en un repertorio de formulaciones solemnes si no cuidamos de su efectividad". "O la voluntad constitucional se cumple o es como si no hubiera Constitución", ha sentenciado.

"Cuidémosla y hagámosla efectiva"

En el bando también se ha transmitido la necesidad de adaptarla a los tiempos actuales, con los avances tecnológicos en ámbitos como "la información, medio ambiente, salud o biología genética", entre otros, que "constituyen a la postre la fuente de una nueva generación de derechos".

"Cuidemos nuestra Constitución, hagámosla efectiva, prestigiémosla como protectora de los derechos fundamentales. No nos conduzcamos de manera que la Constitución se avergüence de nosotros. Pero a la vez sepamos que nuestra Carta Magna no es una roca asentada e inamovible en medio de la historia".

"¿Y qué son 46 años? 46 años no son nada, un simple pestañeo de la historia. El sueño que se inició entonces sigue vivo. La partitura ya la tenemos, ahora nos corresponde a nosotros, ciudadanos y poderes públicos, escribir la mejor sinfonía que nuestro país se merece", ha rematado.

"Ha dibujado la España del primer tercio del siglo XXI"

A continuación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho hincapié en que la Constitución es "una forma de entender y vivir" España, Galicia y Vigo, y que fue capaz de "dibujar la España del primer tercio del siglo XXI" en 1978.

Unos años en los que se pasó "de un país en blanco y negro al color de una iluionante democracia"; unos tiempos en blanco y negro a los que, ha incidido Caballero, "algunos quieren regresar", y ante los que los demócratas estarán "atentos".

La Constitución fue, en palabras del regidor olívico, "la crónica de un éxito anunciado tras una dictadura que duró casi tanto como años llevamos de democracia", y que gracias a ella permite el gobierno de las ciudades, para lo que enumeró varios de los hitos de su Gobierno a lo largo de los últimos años en un Vigo "que no tiene límites en su crecimiento".