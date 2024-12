'A Casa da Sorte', el nuevo lugar donde Vigo busca la suerte de la Lotería de Navidad

"Ellos pusieron las cámaras, nosotros la magia". Así reza uno de los carteles que se pueden leer en el lateral de la Administración de Lotería número 14 de Vigo, situada en el número 10 de la céntrica Eduardo Iglesias.

Loterías y Apuestas del Estado Así luce Vigo en el anuncio de la Lotería de Navidad de este año 2024

"A Casa da Sorte", como se llama el local, fue el escogido para grabar algunas de las escenas del anuncio del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. "Primero vinieron bicheando, en un principio nosotros no sabíamos nada. Después ya se presentaron y me explicaron lo que querían. Fue una sorpresa", explica a Treintayseis Sara Martínez, la administradora.

El pasado verano, ella y su pareja se hicieron con esta Administración, que hace unos años se ubicaba enfrente de La Casa del Libro. Sara es de Cuenca, pero llegó a Vigo hace cinco años "por amor". "A ver, El Gordo te puede tocar porque tienes posibilidades, pero que seas la administración para rodar el anuncio de Navidad, eso ya es más complicado", razona.

Antes de cumplirse el primer segundo del spot publicitario, Julián, su protagonista, se acerca a esta Administración, donde se pone a hacer cola a la altura de los arcos del antiguo cine Tamberlick, que todavía conservan el arpa en la parte superior. Es en esta misma fila donde una reportera entrevista a Julián, que revela que no tiene con quién compartir el décimo este año.

Un anuncio que les puso "en el mapa"

Muchos vigueses no ubicaron en un primer momento el lugar donde se había grabado esta escena, aunque esos míticos arcos de piedra, que hoy funcionan como acceso a una pequeña plaza donde se levantan varios edificios, daban una pista. Lo cierto es que haber servido de plató de rodaje para el clásico anuncio de la Lotería, ha hecho que mucha gente acuda a comprar su décimo allí.

"Muchas veces vienen aquí porque se grabó el anuncio, porque antes no sabían, no ubicaban esta administración", comenta Sara, que añade que el reguero de gente que pasa por Príncipe no siempre repara en las calles colindantes. "Desde que pasó lo del anuncio, la gente viene un poquito a propósito para comprarlo aquí, a buscar esa suerte que ya la buscamos en cualquier lado".

Imagen de la administración "A Casa da Sorte" en el anuncio de la Lotería.

El rodaje del anuncio fue, reconoce Sara, "intenso". Fue el sábado 19 de octubre por la tarde, pero en la Administración abrieron por la mañana para preparar el local con las luces de Navidad que iluminan la cristalera desde el interior en el anuncio. El equipo de rodaje se presentó a las 15:30 horas, pero no fue hasta que se hizo de noche cuando se grabaron las escenas.

A Sara no le revelaron la razón de que Vigo fuese la elegida para el rodaje ni tampoco por qué "A Casa da Sorte" fue el escenario para esa escena. "Imagino que la ubicación les cuadraba con el encendido de las luces, los arcos del Tambelick que dan mucho juego, que la administración hace esquina y tiene unos ventanales muy bonitos", elucubra. Además, incide, "les gustamos personalmente, porque les dimos muchas facilidades".

Las casualidades

Pero como en toda historia, hay un factor de suerte o llamémoslo destino. El día antes de la grabación, ocurrió algo que sólo tendría sentido al día siguiente. Amadeo Marín, el actor que interpretó a Julián, se acercó por la Administración para comprar unos décimos el viernes por la tarde. "Yo no tenía ni idea de quién era, y él, obviamente, tampoco sabía que se iba a rodar aquí", cuenta Sara.

A Amadeo se le olvidó un décimo para su hijo, así que regresó el sábado por la mañana. A pesar de que estaban cerrados, pudieron atenderle porque se encontraban trabajando en la decoración del local. "Y ya por la tarde, cuando lo vi, dije 'ostras, este hombre es el que ha venido esta mañana'", relata Sara. Fue Amadeo, Julián en el anuncio, el que se acercó a ella y le reveló que era el protagonista del anuncio, pero que no tenía ni idea de que iban a grabar ahí. "Ha sido todo una pura casualidad", celebra.

La fortuna en un número

Administración de Lotería "A Casa da Sorte", en Eduardo Iglesias, 10. Treintayseis

Los clientes que acuden al local en búsqueda de la suerte no siempre llegan con un número en la cabeza. "Son los de siempre; sobre todo la gente se acuerda a última hora de que le apetece el siete, y ya tenemos lo justito, lo que va sobrando de algunas reservas", dice la responsable de la administración. Los treces y los números impares suelen "gustar un poco más", pero asegura que "la gente tampoco es muy exquisita con los números". De hecho, la mayoría prefiere que sea la de Sara la mano que "le dé el gordo de la Navidad".

Además, aquí también venden números compartidos con tres referentes acostumbrados a repartir premios: Lotería Manises, Doña Manolita y La Bruja de Oro de Sort.

Así, esta pequeña administración se ha convertido en uno de los nuevos puntos de venta de Lotería donde la gente busca la suerte, haciéndole competencia a todo un clásico, la de la Puerta del Sol.