Así está afectando la huelga de transporte en Vigo: "Me preocupa no llegar a la cita del médico"

Hoy, jueves 28, y mañana, viernes 29 de diciembre, el servicio de transporte público de Vigo se verá afectado por la huelga nacional del sector de transporte de viajeros, que ha supuesto que Vitrasa haya establecido servicios mínimos durante estos dos días.

Unos paros que ya tuvieron lugar el 28 de octubre y el 11 de noviembre y que hoy ha cogido a muchos de los usuarios por sorpresa. Citas en el médico, trámites administrativos o tratar de desplazarse a realizar una compra a una cierta distancia del domicilio son algunas de las tareas diarias que se han visto afectadas por esta huelga.

Es el caso de Dolores, que, a pesar de que sabía que hoy Vitrasa prestaría servicios mínimos, al llegar a la parada de Guixar se ha encontrado con que la línea 17 que le lleva a Povisa tardaría en pasar cerca de 40 minutos.

Atiende a Treintayseis en una de las paradas de García Barbón: "He empezado a caminar para ir adelantando camino", explica. En ese momento, faltan 7 minutos para que llegue su autobús. "Tengo cita en el médico y me preocupa no llegar a tiempo y que me salte la vez", lamenta.

"Salí con el tiempo justo"

A su lado, desconocedora de la huelga, María se une a la conversación. Ella ha tenido más suerte; a pesar de no saber que las rutas estaban más espaciadas, ha consultado en la aplicación del móvil y ha bajado a la parada en base a lo que ésta le indicaba. "No es que tenga prisa, pero no quiero estar esperando mucho tiempo. Aunque luego se retrase un poco, no me importa tanto", asegura esta vecina de la zona que quiere subir hasta El Corte Inglés para "hacer unos recados de Navidad".

En otra de las paradas de la zona, un hombre espera con un carro de la compra. Jean asiente cuando se le pregunta que si sabía que Vitrasa estaba de servicios mínimos: "Me lo apunté en el móvil; hoy y mañana, lo sé", comenta excusándose por no hablar bien español. Allí mismo, otro usuario se desespera con la tardanza del C3 que le acercará a la zona de Independencia para realizar unas gestiones en la Policía Nacional. "Salí con el tiempo justo y no sabía nada de la huelga; voy a coger el siguiente para, al menos, estar más cerca y hacer el resto del trayecto andando", comenta.

En el caso de Sara, una joven que lleva en mano varios currículums, también era desconocedora de la afección de las líneas este jueves. No tiene prisa, asegura, ya que está desplazándose por varias zonas de la ciudad dejando la documentación en diferentes negocios "probando suerte" a ver si consigue trabajo, "aunque sea temporal durante estas navidades". "La verdad es que me he 'comido' ya un par de esperas largas, pero tengo toda la mañana por delante, y con el móvil se me pasan rápido", señala.

En este enlace se pueden consultar los horarios de Vitrasa para hoy y mañana, y también para los días 5, 9 y 23 de diciembre, cuando se repetirán los servicios mínimos por la huelga nacional de transporte de pasajeros.