Vigo alza la voz por las que ya no están: 'Non estamos todas, faltan as asasinadas'

La lluvia no aplacó la voz de quienes alzaron la suya por las que no están: Centenares de mujeres, aunque también hombres, participaron este lunes en la manifestación en Vigo por el Día Internacional Contra la Violencia Machista. La marcha partió de Vía Norte, y concluyó en rúa Colón, en el cruce de los cuatro bancos, en donde se leyó el manifiesto oficial.

A las 20:00 horas comenzaron a escucharse los primeros cánticos por parte de las que encabezaban la manifestación: "Non estamos todas, faltan as asasinadas", "Basta xa de violencia patriarcal" o "Non é non, o demáis é violación". Estas fueron las consignas que se interpretaron inicialmente, aunque el transcurso de la marcha también se oyeron otras como "Putero, pagando también estás violando" o "Na casa, na rúa, querémonos seguras".

Manifestación en Vigo por el 25-N. Treintayseis

La Policía Local de Vigo escoltó la concentración, que transcurrió sin incidencias, aunque estuvo marcada, en el caso de la ciudad olívica, por la división. Resposta Feminista inició la suya antes, a las 19:00 horas, en el mismo punto y tras no alcanzarse un acuerdo con la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo. El primer colectivo mostró su disconformidad con una supuesta "instrumentalización" del segundo por parte del Concello de Vigo.

La lluvia sorprendió a las manifestantes a mitad del camino, por lo que los paraguas cobraron protagonismo en el tramo final. El colectivo "Somos elas" también fue protagonista a causa de un emotivo recuerdo a las que ya no están: Vestidas de blanco y en riguroso silencio cerraron la marcha.

Colectivo "Somos elas" en la manifestación por el 25-N en Vigo. Treintayseis

El cruce de los cuatro bancos fue el punto elegido para la lectura del manifiesto, que puso el punto y final a las proclamas.