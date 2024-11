Un mes para la Lotería de Navidad: Estos son los números favoritos de los vigueses

Lotería Porta do Sol de Vigo Treintayseis

A exactamente un mes de que se celebre en Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, los establecimientos de loterías de Vigo se encuentran viviendo la temporada más frenética del año. Y es que, con 2.702 millones de euros en juego, son muchos los que no dejan pasar la oportunidad de comprar un décimo "por si toca".

El domingo 22 de diciembre el Palacio Real de Madrid acogerá el comienzo del sorteo a las 09:00 horas, un evento que se extenderá a lo largo de la mañana. Así, serán muchos los españoles que, siguiendo la tradición, se reúnan en familia alrededor de la televisión para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números esperando que, este año, uno de ellos sea el suyo.

Con la fecha cada vez más próxima, las administraciones de lotería de la ciudad de Vigo notan como los vigueses se animan a comprar décimos. "Durante las últimas dos semanas hemos ido notando que la gente ya está pensando en las fiestas y hemos vendido bastante", explica Manuel Ferreiro, lotero en la Administración número 0 de Vigo, situada en la calle Oporto.

Un caso aparte es la lotería situada en la Porta do Sol de Vigo, conocida por repartir suerte (y millones). Allí, los décimos se llevan vendiendo desde que salieron al mercado, "el año pasado, en el 2020, y en el 2018 dimos 'El Gordo', entonces la gente esta muy animada", explica Juan Fernández, su lotero; el cual admite que, las próximas cuatro semanas serán frenéticas.

Su ubicación, privilegiada en la ciudad, especialmente ahora, al pie del gran árbol de Navidad, es un incentivo para las ventas. "Pasas por aquí, ves el número, ves el listado con los premios y dices: ¿y si toca otra vez?"; a lo que añade que, mucha gente tuvo 'El Gordo' del año pasado en sus manos y decidió no comprarlo. ¿Por ser un número feo? "Feo no hay ninguno", responde seguro. El lotero, forjado en experiencia, explica como la tendencia es a que los números se repitan y con una alta incidencia del número 7.

Al ser preguntado por Treintayseis sobre su "truco", Juan, divertido, cuenta que "el truco es dar premios". "Yo siempre digo lo mismo, la suerte la tiene uno cuando compra un décimo y sale. Y, si no, la mejor suerte será poder comprarlo el año que viene", afirma el lotero de la Porta do Sol, que un año más, espera repartir ilusión en la ciudad, que es "lo que más le gusta". "La gente se agarra a cualquier cosa para tener un poco de fe" y nosotros esperamos "volver a repartir suerte este año".

El 5 y el 7, los más codiciados

Quien diga que no tiene un número favorito, miente. Una afirmación que, sin duda, pueden respaldar los loteros de la ciudad olívica. "La Lotería Nacional siempre tiene números favoritos, durante todo el año. El 5 y el 7 siempre y las terminaciones en 7 muy codiciadas. Y, este año se está demandando mucho el 8, que los chinos dicen que es el número de la suerte", afirma Juan. "Los de siempre son el 5, el 7 y el 3. Aunque también hay algún supersticioso que se lleva el 69 o el 13", concuerda Manuel.

Y, por supuesto, también están los más sentimentales, que echan su suerte pensando en las fechas más señaladas de su vida. "Cumpleaños, fallecimientos o bodas", suelen ser las más recurrentes, según señala el lotero de la calle Oporto.

Cuando hablamos de número favoritos, estos también se aplican a las terminaciones. Las más codiciadas ya no se pueden adquirir en ningún establecimiento: "el 47 ya no lo hay, el 13 agotado el primer día, el 17 y el 15 a mediados de agosto agotados, tampoco queda el 69", enumera el lotero de la Porta do Sol.

La '33 del Nano' o los 38 de Nadal

Sin embargo, a la hora de hacer sus apuestas, los vigueses no piensan demasiado en la ciudad. Ni el cumpleaños de Iago Aspas, ni la fecha en la que ascendió el Celta a Primera División, son números por los que preguntan los usuarios (o por lo menos no lo admiten). "Hubo una época en la que se pedía mucho el 46 por Valentino Rossi", recuerda Juan. Ahora, la tendencia en materia deportiva: la '33 del Nano' o el 38, por los años que tiene Rafa Nadal al finalizar su carrera.

Este año, según explica el lotero de la Puerta del Sol, la novedad es que la gente pregunta mucho por los décimos de Valencia, porque "como ocurrió la desgracia de la DANA, piensan que va a tocar allí". En relación con esto, el número 29, el día en el que se produjo esta catástrofe natural, también está siendo muy demandado.

También están lo que escapan de las modas y se mantienen fieles a un mismo número año tras año. "Sabemos que hay gente que, por tradición, lleva generaciones jugando el mismo número", explica Juan. También en la Administración de la calle Oporto cuentan que "hay mucha gente que siempre repite número e incluso nos pide que se lo guardemos año tras año".