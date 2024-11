Viana do Castelo adelanta a Vigo en el encendido de luces navideñas con un espectáculo multitudinario

Viana do Castelo adelanta el encendido de luces navideñas a Vigo con un espectáculo multitudinario

Abel Caballero se equivocó de "adversario" navideño: No era Londres ni era Nueva York, sino que estaba a escasa hora de distancia de Vigo. La localidad lusa de Viana do Castelo se adelantó a la ciudad de las luces con las suyas propias este sábado en mitad de una gran expectación (muchos de esos espectadores llegaron desde la ciudad olívica).

La ciudad de Viana do Castelo celebró ayer por la tarde la inauguración oficial de su temporada navideña con el tradicional encendido de luces, un evento que marcó el inicio de las festividades en la ciudad y que atrajo a miles de personas, incluidos forasteros de la comunidad vecina.

A las 18:30 horas, la Praça da República fue el epicentro del evento, donde una multitud expectante se reunió para presenciar el encendido de las luces que adornan desde ayer las principales calles comerciales de la ciudad. El acto comenzó con un espectáculo musical que animó a los asistentes, que esperaban ansiosos el momento en que la ciudad se transformaría en un verdadero paraíso de luces.

A pesar de que Abel Caballero adelantó este año la fecha del encendido de las luces al 16 de noviembre, no fue suficiente para adelantarse a sus vecinos. Viana do Castelo lo hacia una semana antes, este sábado 10 de noviembre. En la ciudad olívica, por su parte, tendrán que esperar hasta el sábado que viene. El acto oficial del encendido tendrá lugar en la Porta do Sol, a los pies del gran arbol de Navidad.

Este año, en Vigo, será a las 20:00 horas, tal y como ha dicho Caballero, quien ha reconodio tener "una enorme presión" a la hora de dar a concoer la fecha del encendido: "La gente quiere venir a Vigo y vivir su Navidad".