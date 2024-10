Foanpas denuncia el retraso en las becas de comedor y el Concello de Vigo pide que no hagan "política"

La Federación Olívica de Anpas, Foanpas, ha reiterado este martes su denuncia por el retraso en la tramitación de las becas municipales de comedor y material, que provoca una "situación insostenible" para familias y Anpas "cuando el curso ya empezó hace un mes".

Según la presidenta de la Federación, Iria Salvande, estiman que un 80% de las familias no están llevando a los niños a los comedores escolares por no poder hacer frente a ese coste de manera adelantada. Además, aseguran que no piden un adelanto económico al Concello, sino poder conocer el listado de alumnos beneficiarios para adelantar la propia Foanpas el dinero.

"La situación es insostenible, y provoca un gran quebranto a las familias", ha explicado Salvande, que ha lamentado que el personal del departamento municipal de Bienestar Social no da abasto para tramitar las ayudas a tiempo del inicio del curso escolar. "La convocatoria tiene que ser mucho antes, para estar resuelta en septiembre. Hay una falta de previsión importante del Ayuntamiento", ha censurado, algo que es "desesperante", ya que muchos de esos niños becados reciben en los comedores escolares "la única comida buena que toman al día".

"No hagan política"

El Concello de Vigo ha respondido a través de la concelleira de Benestar Social, Yolanda Aguiar, que ha pedido a Foanpas que no hagan "política" con este asunto y que dirijan sus quejas "a la administración competente de manera exclusiva en materia de educación", que es "la Xunta de Galicia".

De hecho, ha añadido que desde el Gobierno local están supliendo lo que debería de pagar la Administración autonómica, y ha puesto de ejemplo la Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, que asume estas becas, además de las aulas matinales y algunas actividades extraescolares.

En este caso, el Concello tiene que "asumir un gasto de más de 2 millones de euros" para "suplir la incompetencia de la Xunta".

Además, Aguiar ha asegurado que Foanpas tiene liquided para adelantar ese dinero, ya que "recibieron 600 mil euros del primer pago de la subvención y tienen una transferencia de 400 mil de la subvención que paga exclusivamente el Concello".

"Dejemos de hacer política con esto", ha reiterado al concelleira, que ha asegurado que nigún niño en situación vulnerable "se quedará sin beca si cumple los requisitos", ya que no tienen "lista de espera, como en la Xunta".