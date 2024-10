El BNG de Vigo califica de "negligente" el retraso en las ayudas para el comedor escolar

El Bloque Nacionalista Galego demanda explicaciones al Gobierno municipal de Vigo por el retraso que se está produciendo en la tramitación de las ayudas para comedor escolar.

Desde el BNG denuncian que, pasado un mes del inicio del curso escolar y de que finalizara el plazo para solicitar dichas ayudas, "nada se sabe sobre su tramitación". El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Iglesias, recalcó que estas ayudas son "absolutamente vitales para alrededor de 4 mil familias de nuestra ciudad".

En esta línea, el portavoz nacionalista criticó que, a pesar de las reiteradas demandas por parte de las Anpas, "el Gobierno municipal de Abel Caballero insiste en la dejadez, con cada vez un mayor retraso, en la gestión de estas ayudas". Una gestión "negligente" que, apuntó, tiene un claro impacto en un importante número de familias de bajos recursos que ante la duda de se van a recibir beca o no se ven obligadas a no mandar al comedor sus hijos por no poder anticipar el coste de este servicio.

Así, desde el BNG instan al gobierno municipal a actuar y exigen "que se anticipe la tramitación para garantizar que antes del inicio del curso todas las familias solicitantes puedan saber si van a recibir o no esta beca". Por todo ello, Iglesas, anunció este jueves que interpelarán sobre esta cuestión en la próxima Comisión Informativa de Política Social.