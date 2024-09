La oposición de Vigo critica el "silencio" del Gobierno local por el accidente del saltamontes

La oposición de Vigo reprochó al Gobierno local su forma de proceder tras el accidente que le costó la vida a un joven que se subió a la atracción del saltamontes, en Matamá. Acusan al equipo de Caballero de "silencio" y de "vetar" la comisión de investigación sobre este suceso.

Por su parte, el BNG ha ido más allá pidiendo el cese de la titular de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño: "É indecente que após 38 días de silencio, de opacidade e de comunicados que só pretendían escorrer o vulto, a concelleira non dese resposta a ningunha das preguntas que se formularon no Pleno nin asumise ningunha responsabilidade", aseguró el voceiro del BNG, Xabier P. Igrexas.

Del mismo modo, los nacionalistas aseguraron que, más de un mes después, el Gobierno municipal todavía no les facilitó la documentación solicitada, concretamente, los partes e informes de las intervenciones de la Policía Local y del servicio de bomberos.

En la misma línea que la mostrada por el PP local hace escasos días, los nacionalistas criticaron que, hasta el momento, "non se dese a máis mínima explicación sobre cal foi a razón pola que non se ordenou o precinto ou a desmontaxe da atracción accidentada toda vez non contaba coa autorización municipal para funcionar".

Los "populares", que también argumentaron no haber recibido la misma documentación socilitada, acusaron al gobierno municipal de "lavarse las manos" y "repartir las culpas", ya sea contra la comisión de fiestas o la Policía Local, "a la que también trataron de pasarle el marrón". Durante ese tiempo, apuntaron, Abel Caballero "se ha escondido tras comunicados de prensa" en lugar de "dar la cara y las explicaciones pertinentes".